Путин: Мигранты должны исполнять российские законы и с уважением относиться к нашим культурным традициям

Президент России Владимир Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник, 4 декабря, обсуждая проблему трудовых мигрантов, заявил, что они должны исполнять российские законы и с уважением относиться к нашим культурным традициям, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Все приезжающие должны исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурным традициям, к традициям наших народов, знать русский язык и так далее. Разумеется, и их права тоже как цивилизованная страна мы должны обеспечивать. Это большой комплекс вопросов, но очень важно, чтобы ставили во главу угла, прежде всего, конечно, надо прямо сказать – интересы граждан Российской Федерации во всех сферах. Мы должны рассматривать все эти вопросы в комплексе. …В Россию нужно привлекать тех людей, кто отвечает интересам экономики».

Говоря об обучении детей мигрантов в российских школах, Путин назвал эту тему непростой.

«Дети должны учиться, но процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения детей наших граждан. Это отдельная тема и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует», – подчеркнул президент России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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