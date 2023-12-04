США исчерпали 97% средств, выделенных Конгрессом для помощи Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 4 декабря, заявил, что у Украины положение тяжелое, так как из первоначально выделенных Конгрессом средств на помощь этой стране по запросу Джо Байдена потрачено уже свыше 97%, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Положение на поле боя определенно тяжелое. Что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы обеспокоены, что уровень средств иссякает. Из первоначально выделенных Конгрессом президенту США Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы. Очень скоро они закончатся».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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