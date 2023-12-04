Помощник Байдена рассказал, что стало причиной возобновления боевых действий Израилем в секторе Газа

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 4 декабря, заявил, что к возобновлению Израилем боев в секторе Газа привел отказ ХАМАСа освободить заложниц из числа гражданских, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Салливан сказал: «Президент Джо Байден, госсекретарь Блинкен, директор ЦРУБернс и я будем поддерживать связь с нашими израильскими и египетскими коллегами, чтобы добиться от ХАМАС решения этого вопроса (освобождение заложников,– прим.ред.). Сейчас ХАМАС отказывается освободить женщин из числа гражданского населения, которые должны были стать частью этой договоренности. Именно этот отказ ХАМАС стал причиной прекращения паузы в боевых действиях со стороны Израиля».

«У нас были переговоры с Израилем относительно продолжительности военной операции в секторе Газа, особенно с учетом чувствительности этой темы. Мне не стоило бы публично излагать все это вам. Однако, – это тема проводимых консультаций с Израилем», – добавил помощник Байдена.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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