Белый дом вслед за Госдепом признал истощение ресурсов для помощи Киеву

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 4 декабря, заявил, что у администрации Соединенных Штатов без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса ресурсы на поставку оружия Украине закончатся к концу текущего года, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «В отсутствие действий со стороны Конгресса ресурсы на приобретение дополнительного оружия и военной техники для поставок на Украину, а также на их выделение со складов без воздействия на нашу собственную боеготовность у администрации США закончатся к концу этого года».

«Если нет финансирования, чтобы предоставлять Украине вооружения, то мы просто не сможем продолжать поставки. У нас просто нет «волшебного горшочка с деньгами», который мы бы прятали где-то в уголочке и могли взять из него денег для Украины», – добавил помощник Байдена.

Отметим, что ранее сегодня официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «из первоначально выделенных Конгрессом президенту США Байдену средств для помощи Украине потрачено уже свыше 97% от общей суммы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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