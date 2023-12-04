Российская резолюция «Неразмещение первыми оружия в космосе» принята Генассамблеей ООН

Генеральная ассамблея ООН 127 голосами «за» в понедельник, 4 декабря, приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую «не размещать первыми оружие в космосе», – сообщают СМИ.

За резолюцию «Неразмещение первыми оружия в космосе», внесенную Россией от имени ряда стран, в том числе Белоруссии, Китая, Кубы, КНДР, Сирии, Бразилии, Казахстана проголосовали 127 государств, воздержались – 6, против проголосовало 51.

«Генеральная Ассамблея ООН настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе. … Генеральная Ассамблея ООН также настоятельно призывает к скорейшему началу субстантивной работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, внесенного Китаем и Россией на Конференции по разоружению в 2008 году», – говорится в резолюции Генассамблеи ООН, внесенной Россией.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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