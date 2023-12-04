Турция направила свои F-16 в Румынию для участия в патрулировании НАТО Черного моря

Объединенное авиационное командование НАТО в понедельник, 4 декабря, сообщило, что Турция направила в Румынию группу истребителей F-16 для патрулирования в составе альянса воздушного пространства черноморского побережья, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном НАТО, в частности, говорится: «Четыре истребителя F-16 ВВС Турции прибыли на румынскую авиабазу Борча вблизи Фетешти. Самолеты будут осуществлять совместное с румынскими и германскими истребителями патрулирование воздушного пространства НАТО над побережьем Черного моря, чтобы сдерживать потенциальные угрозы с воздуха. Турецкие F-16 будут находиться в Румынии в течение четырех месяцев. Давно запланированное развертывание демонстрирует готовность союзников по НАТО поддерживать друг друга и укреплять коллективную оборону альянса».

Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт заявил: «Я приветствую направление Германией и Турцией дополнительных истребителей для миссии воздушного патрулирования НАТО в Румынии. Это развертывания являются демонстрацией возможностей и решимости защитить наших людей и территории. Военно-воздушные силы НАТО по-прежнему готовы отреагировать на любую угрозу с любого направления».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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