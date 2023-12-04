Умеров заявил о «неотвратимости» членства Украины в НАТО, а Столтенберг напомнил об условиях

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 4 декабря, заявил, что «членство Украины в НАТО неотвратимо», на что генсек Североатлантического альянса ответил: «Украина станет членом НАТО, когда будут выполнены все условия», – сообщают украинские СМИ.

В пресс-службе украинского минобороны сообщили, что Умеров на встрече заявил следующее: «Свой курс наша страна избрала уже давно. Мы работаем над практическими шагами приближения нашей страны к членству в альянсе. Членство Украины в НАТО неотвратимо».

В свою очередь, в пресс-службе НАТО сообщили, что Столтенберг в ходе встречи с Умеровым сказал: «Учитывая, что зима усложнит боевые действия, члены НАТО привержены усилению политической и практической поддержки Украины. НАТО будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, чтобы сделать ее Силы обороны полностью оперативно совместимыми и еще больше приблизить их к Североатлантическому альянсу».

«Украина станет членом НАТО, когда согласятся все члены альянса и когда будут выполнены все условия», – добавил генсек блока НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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