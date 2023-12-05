Мишустин заявил о росте производства бронетехники и беспилотников

Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, во вторник, 5 декабря, заявил, что производство бронетанкового вооружения в РФ в этом году выросло втрое, БПЛА – вдвое, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава российского кабмина сказал: «За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки – более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению – в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам – в два раза, а по автомобилям – почти втрое».

«Надо не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооруженных Сил и строго выполнять установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру. Вопросы комплектования личного состава формой и экипировкой решены», – добавил Мишустин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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