Лавров и глава МИД Ирана обсудили ядерную программу Тегерана

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хоссейн Амирабдоллахиан на встрече в Москве во вторник, 5 декабря, обсудили перспективы возобновления имплементации плана действий по иранской ядерной программе, – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении российского МИДа, в частности, говорится: «Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес».

«В ходе состоявшейся беседы был предметно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с расширением взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Ираном, а также практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иранских отношений. Условлено о продолжении тесных контактов. Свидетельством готовности двух стран к наращиванию координации усилий по преодолению незаконного санкционного давления стало подписание министрами иностранных дел Российско-Иранской декларации о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер», – добавили в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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