ФАТХ: Израиль «после сотворенного им в Газе» вынужден призывать своих граждан к осторожности по всему миру

Заместитель секретаря «Движения за национальное освобождение Палестины» ФАТХ Сабри Саидам во вторник, 5 декабря, заявил, что власти Израиля повысили уровень угрозы для своих граждан при посещении нескольких десятков стран из-за бойни, которую устроило еврейское государство в секторе Газа, – сообщает агентство SputnikArabic.

Комментируя информацию о том, что власти Израиля повысили уровень угрозы для своих граждан при посещении 80 государств, представитель ФАТХ сказал: «Тель-Авив всегда пытался играть роль жертвы и представлять себя в качестве мишени. Однако после всего, что Израиль сотворил в Газе, он начал проявлять осторожность. Особенно в странах с высокой плотностью населения, где не всегда можно все контролировать, и тех, что поддерживают сектор, как, например, ЮАР. Уровень глобальной напряженности значительно возрос из-за израильской бойни в анклаве, которая усложнила ситуацию на местах во всем мире».

Рамалла, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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