США и Великобритания сделали все, чтобы война между Россией и Украиной не закончилась через несколько недель после ее начала, и продолжают работать над тем, чтобы она продолжалась, – сообщает во вторник, 5 декабря официальный журнал Института ответственного государственного управления им. президента США Джона Куинси Адамса.

Обозреватель издания Бранко Марсетич в статье «Запад сознательно затягивает украинскую войну?» пишет: «Все больше фактов доказывает, что мы не можем верить ничему, что говорят наши чиновники о тщетности переговоров с Россией по Украине. Становится все труднее отрицать, что война на Украине могла закончиться всего через несколько месяцев после российского вторжения, и что США и Великобритания работали над тем, чтобы этого не произошло. До недавнего времени как официальные лица НАТО, так и комментаторы всего политического спектра настаивали на том, что переговоры с Москвой невозможны и что война может быть закончена только путем достижения победы на поле боя. Голоса, призывавшие к дипломатическому урегулированию, игнорировались или злобно очернялись, как и все, кто говорил, что в основе конфликта лежит возможное вступление Украины в НАТО и что принятие нейтралитета может помочь прекратить войну».

«Можно сделать несколько ключевых выводов. Один из них заключается в том, что американцы, да и вся западная общественность, должны в будущем гораздо более скептически относиться к заявлениям официальных лиц и комментаторов о том, что дипломатические решения конфликтов и переговоры невозможны или неэффективны и что единственным выходом являются военные решения», – говорит в своей статье Марсетич и добавляет: «Кровавую бойню можно было предотвратить. Уже через несколько месяцев после срыва переговоров Зеленский признал, что Украина теряет от 60 до 100 солдат каждый день. К августу этого года американские оценки украинских потерь составили почти 200 000, в том числе 70 000 убитых. …Решение не предпринимать серьезных усилий по поиску жизнеспособного дипломатического решения войны на Украине стало катастрофой для этой страны и ее жителей. Единственным слабым утешением является то, что оно может послужить жизненно важным уроком для США и других стран НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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