СМИ: США могут ввести санкции против израильских поселенцев с Западного берега

Санкции в отношении израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, может во вторник, 5 декабря, ввести Госдепартамент США, – сообщает портал Axios.

Со ссылкой на двух американских чиновников издание пишет, что «ожидается, что санкции будут введены в отношении десятков израильских поселенцев с Западного берега реки Иордан. Причастным к нападениям на мирных палестинцев будет запрещен въезд в США».

«Администрация США приняла решение ввести санкции против ряда израильских поселенцев, так как пришла к выводу, что действующая власть Израиля не предпринимает серьезных попыток остановить или предотвратить нападения на палестинцев. Введение рестрикций может стать первым случаем со времен президентства Билла Клинтона, когда власти США введут санкции против экстремистски настроенных поселенцев», – говорится в публикации Axios.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube