ЦАХАЛ объявил о начале нового этапа наступления в секторе Газа

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви на брифинге во вторник, 5 декабря, заявил, что заявил, что военные начинают третий этап наземного наступления против ХАМАС в секторе Газа, – сообщает Times of Israel.

В ходе общения с журналистами израильский генерал сказал: «Спустя 60 дней с начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге Газы. В то же время мы работаем над углублением достижений в северной части сектора. За последние дни были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. … На Западном Берегу мы добились больших успехов в борьбе с терроризмом – более 1200 членов ХАМАС арестованы, а другие, планировавшие нападения или осуществившие их, были убиты».

«ЦАХАЛ перешел к третьей фазе наземной операции. Мы захватили многие опорные пункты ХАМАС на севере Газы, и теперь мы действуем против его центров на юге. Мы действуем профессионально, заблаговременно очищая районы боевых действий от палестинского населения. Мы наносим удары по ХАМАС на земле и под землей, с воздуха, с суши и с моря», – заявил нач.штаба генерал-лейтенант Халеви.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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