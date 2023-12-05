Путин рассказал, как мама поставила его в угол

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске во вторник, 5 декабря, рассказал, как в детстве мама его поставила в угол, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос об одном из самых теплых воспоминаний детства, глава государства сказал: «Это такая интимная вещь. Расскажу только начало: мама поставила меня в угол. Уже не помню за что. Она в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала, буду ли я просить прощения. Короче, закончилось тем, что она начала целовать меня, сама вытащила из угла. Этим все закончилось. Но как она это делала – это отдельный разговор».

Пятигорск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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