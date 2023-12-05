Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске во вторник, 5 декабря, заявил о необходимости преодолеть последствия националистической политики киевского режима, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Этой политикой в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми. Просто целенаправленно корежили сознание населения – и маленького, и взрослого. Эта политика обезобразила сознание местных жителей. Речь идет и о детях, и взрослых. … в Донбассе и в Новороссии еще многое предстоит сделать. Вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве».

Пятигорск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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