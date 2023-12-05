Россия и Иран подписали Декларацию о путях и средствах противодействия односторонним санкциям

Российской Федерации и Исламской Республики Иран во вторник, 5 декабря, подписали Декларацию «О путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер», – сообщили в российском МИДе.

В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ, в частности, говорится, что «Россия и Иран в совместной декларации заявляют, что государство, причинившее односторонними санкциями убытки странам, физлицам или юрлицам, несет ответственность за компенсацию и возмещение такого ущерба»

«Государствам следует разработать дорожную карту для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент осуществления односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике.

Уклонение физических лиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи.

Государственное и частное имущество и активы, включая банковские счета, облигации, недвижимость, а также консульские и дипломатические помещения и объекты, пользуются иммунитетом и не подлежат замораживанию, изъятию или конфискации, либо ограничению в какой-либо иной форме в результате осуществления односторонних принудительных мер каким-либо органом власти. Юрисдикционные иммунитеты государств и иммунитет их собственности неизменно подлежит соблюдению и защите от осуществления односторонних принудительных мер.

Никто не может быть лишен свободы или свободы передвижения или подвергнут какой-либо иной форме ограничений, основанных на односторонних принудительных актах, законах или политике. Органы исполнительной и судебной власти проводят тщательную проверку всех представленных им документов и доказательств с тем, чтобы избежать необоснованного применения односторонних принудительных мер.

В случае экономического или финансового ущерба, понесенного в результате принятия односторонних принудительных мер, государство, которое своими действиями или экстерриториальным применением своих национальных законов причинило такие убытки затронутому государству, частным лицам и юридическим лицам, несет основную ответственность за компенсацию и возмещение ущерба», – говорится в Декларации, подписанной с российской стороны министром иностранных дел Сергеем Лавровым, со стороны Исламской Республики Иран – главой МИД страны Хоссейном Амирабдоллахианом.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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