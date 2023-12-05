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NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2023, 20:48 мск

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В ХАМАС заявили о «полном или частичном» уничтожении 24 израильских боевых машин

Скриншот видео Al Jazeera

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» во вторник, 5 декабря, заявил, что в секторе Газа «полностью или частично» уничтожили 24 израильских боевых машин, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится: «С сегодняшнего утра бойцы за веру «Аль-Кассам» ведут ожесточенные столкновения с оккупационными силами на всех участках вторжения в секторе Газа. Мы насчитали полное или частичное уничтожение 24 боевых машин только в районах боевых действий в городе Хан-Юнис».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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