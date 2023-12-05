Путин рассказал о смысле Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске во вторник, 5 декабря, заявил, что ключевым смыслом движения является помощь детям, подросткам и молодым людям раскрыть свои способности и найти свой собственный путь в жизни, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Ключевой смысл движения, повторю еще раз, – помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны. Сегодня «Движение» объединяет более четырех миллионов человек. Порадовало возрождение незаслуженно забытых форматах – военная тематика, «Зарница», это все востребовано. Все эти традиции помогают ребятам в наше время. Такая преемственность идей важна. Чтобы развиваться, нужно брать все самое лучшее, что у нас было».

«Я говорю девушке, которая меня сопровождала: «Ты хочешь быть врачом?». «Я думаю, ищу», – говорит. Здорово! Это место помогает искать себя. Одно из самых важных решений в жизни человека», – добавил Путин.

Пятигорск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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