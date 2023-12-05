Майк Джонсон: Белый дом препятствует расследованию по процедуре импичмента Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон во вторник, 5 декабря, заявил, что Белый дом препятствует расследованию по процедуре импичмента президента США Джо Байдена, – сообщает телеканал Fox News.

В эфире телеканала Джонсон сказал: «Комитеты конгресса по юридическим делам, по доходам и расходам, а также по надзору и подотчетности, успели проделать большую работу по расследованию, однако сейчас ее продолжению препятствует администрация президента Байдена».

«Белый дом мешает, он препятствует выступлению как минимум двух-трех свидетелей из министерства юстиции, бывшему советнику в Белом доме, представителю национального управления архивов и документации. Белый дом удерживает у себя тысячи страниц с доказательствами. Чтобы расследование смогло продвинуться вперед, нужно запустить официальное голосование по делу об импичменте Байдена», – добавил спикер Палаты представителей Конгресса США.

Отметим, что ранее сегодня председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан заявил, что в первой половине 2024 года Палата примет решение о предъявлении обвинений Джо Байдену в рамках процедуры импичмента.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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