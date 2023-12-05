США ввели санкции против участников насилия над жителями Западного берега реки Иордан

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 5 декабря, заявил, что Госдепартамент вводит визовые ограничения в отношении причастных к насилию над мирными жителями с Западного берега реки Иордан, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепа, в частности, говорится: «Сегодня Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений в отношении лиц, которые считаются причастными к подрыву мира, безопасности и стабильности на Западном берегу, в том числе путем совершения актов насилия и других действий, например – ограничивающих доступ гражданского населения к базовым услугам и предметам первой необходимости. Соединенные Штаты продолжат добиваться привлечения к ответственности за все акты насилия в отношении гражданских на Западном берегу, независимо от того, кто их совершает».

Ранее сегодня портал Axios сообщал, что Администрация США приняла решение ввести санкции против ряда израильских поселенцев, так как пришла к выводу, что действующая власть Израиля не предпринимает серьезных попыток остановить или предотвратить нападения на палестинцев.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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