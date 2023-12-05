ХАМАС отказался выпускать оставшихся заложников

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан на пресс-конференции во вторник, 5 декабря, заявил, что пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа, оставшиеся заложники не будут освобождены, – сообщает телеканал Al Mayadeen.

В ходе своего выступления Усама Хамдан сказал: «ХАМАС не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию против нашего народа в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху несет полную ответственность за жизни заключенных и задержанных – это он препятствует завершению сделки по обмену. Они подвергаются риску быть убитыми в результате сионистских бомбардировок, его не заботят ни они, ни их семьи, ему безразличны их жизни»

«После 60 дней войны Нетаньяху и его армия не смогли добиться политической или военной победы, мечты, которая для них не сбудется, независимо от того, как долго продлится эта война. Настоящая цель Нетаньяху и его вооруженных сил – уничтожить палестинский народ», – добавил член политбюро ХАМАС.

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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