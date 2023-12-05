Зеленский отменил свое выступление перед американскими сенаторами

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер на брифинге во вторник, 5 декабря, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное на сегодня выступление перед законодателями, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами конгрессмен сказал: «Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг – что-то произошло в последнюю минуту».

«Зеленский также не появился на виртуальном брифинге Палаты представителей по вопросу Украины», – сообщили журналисты со ссылкой на американских законодателей.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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