В ФРГ считают, что из скрывающихся у них годных к военной службе украинцев можно сформировать десять дивизий

Депутат Бундестага (парламента) от Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что из украинцев, скрывающихся в Германии от мобилизации, можно было бы сформировать десять дивизий, – сообщает во вторник, 5 декабря, телеканал Welt.

В эфире телеканала Кизеветтер сказал: «В Евросоюзе от военной службы скрываются более 600 тысяч пригодных к ней украинских мужчин. Только Германии таких 220 тысяч, из них можно было бы сформировать более десяти дивизий. Германии, как и другим странам ЕС, было бы неплохо обратиться к находящимся у нас украинцам с предложением оказать помощь своей воюющей армии. Кроме этого, они могли бы помогать в расчистке завалов пожарным и другим гражданским службам, или поддержать Красный крест».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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