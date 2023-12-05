Российское посольство в США: Издание Foreign Affairs «разрывает в хлам» свою репутацию

Посольство России в США во вторник, 5 декабря, комментируя публикацию в американском издании Foreign Affairs о необходимости «уничтожения» киевским режимом Крымского моста, заявило, что такими статьями издание «разрывает в хлам» свою репутацию.



В заявлении, распространенном российским посольством, говорится: «Обратили внимание на статью в издании Foreign Affairs с высказываниями американских отставников и военных экспертов о необходимости «уничтожения» киевским режимом Крымского моста. Публикация, состряпанная местными псевдоаналитиками, включая бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Б.Ходжеса, поражает своим безумием и цинизмом. Настойчивые «советы» Киеву вести массированные обстрелы российской гражданской инфраструктуры с применением переданных Вашингтоном боеприпасов ATACMS в очередной раз подтверждают тотальное непонимание русофобами катастрофических рисков дальнейшего втягивания Соединенных Штатов в конфликт. При этом здесь активно подталкивают Берлин к предоставлению украинским неонацистам дальнобойных ракет Taurus, которые, мол, еще лучше подходят для достижения указанной цели. Очевидно, что местные «ястребы» стремятся возродить угасающий интерес американских граждан к событиям на Востоке Европы. Особенно – с учетом провалившегося «контрнаступления» ВСУ, тщательно готовившегося западными кураторами».



«Подчеркиваем, что свобода слова не может служить оправданием для терроризма и убийства людей. Журнал Foreign Affairs разрывает в хлам свою репутацию, предоставляя трибуну столь одиозным персонажам. Ожидаем объяснений от редакции, насколько опубликованный материал отражает позицию этого некогда авторитетного издания, а также осуждения террористических призывов американскими властями», – добавили в российском дипведомстве.

Следует отметить, что «Foreign Affairs» – наиболее авторитетный американский журнал по тематике международных отношений и внешней политики США, основанный в 1922 году. Издается Советом по международным отношениям США (Council on Foreign Relations).

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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