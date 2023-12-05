В Конгрессе США рассказали, почему провалился «секретный брифинг» о выделении помощи для Киева

Член Верхней палаты Конгресса США сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни на брифинге во вторник, 5 декабря, заявил, что запланированный демократами «секретный брифинг», на котором планировалось убеждать в важности скорейшего согласования новой помощи для Киева провалился, потому что республиканцы не захотели это слушать, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Ромни сказал: «Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим».

Со своей стороны лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил: «Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта (запрос Белого дома о помощи Израилю и Украине, – прим ред.). Мы настаиваем на значимых изменениях на границе».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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