Латвия, Литва и Эстония объявили демарш Польше из-за Украины

Официальный представитель МИД Эстонии Брита Кикас во вторник, 5 декабря, заявила, что послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш Польше из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы, потому что это подрывает способность Украины противостоять России, – сообщает Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

В комментарии телеканалу комментарии пресс-секретарь эстонского МИДа сказала: «Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Мы поднимали этот вопрос перед Польшей и надеемся, что решение будет найдено, скоро будет найдено в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией».

Таллин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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