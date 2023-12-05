Белый дом: Президент Байден по-прежнему готов поддерживать Киев «столько, сколько потребуется»

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон во вторник, 5 декабря, на брифинге на борту самолета №1 во время следования президента США Джо Байден в Бостон заявила, что несмотря на проблемы с одобрением Конгрессом дополнительной помощи Киеву, американский лидер не отказывается от готовности поддерживать Украине «столько, сколько потребуется», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, не пересмотрел ли президент США свое обещание поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и не жалеет ли он об этих словах сейчас, когда республиканцы отказываются одобрить его запрос о дополнительном финансировании помощи Киеву, Далтон сказала: «Что касается пересмотра этого, то совершенно нет. Президент решительно настроен относительно того, какие здесь ставки для Украины и не только для Украины, а для демократий по всему миру. Я думаю, что все-таки большинство законодателей от обеих партий поддерживают помощь Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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