Гайана привела войска в готовность после показа новой карты Венесуэлы

Президент Гайаны Ирфаан Али привел армию в повышенную готовность и связался с ООН по вопросу созыва заседания Совбеза. Али заверил инвесторов, что они не лишатся средств, вложенных в разработку нефтяных месторождений недалеко от региона Эссекибо.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро показал карту своей страны, в границы которой была включена «провинция Гвиана Эсекиба». По его словам, государственные структуры получили указания заменить старую карту на новую во всех учебных заведениях, госорганизациях и органах власти. Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA получила указание заняться лицензией на добычу нефти и газа в «новой провинции».

Регион Эссекибо был предметом спора между странами, пока в начале декабря Венесуэла не провела референдум. 95% избирателей проголосовали за присоединение Эссекибо к Венесуэле, пишет портал G1.

«Силы обороны Гайаны находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Венесуэла явно объявила себя страной-преступником», – заявил президент Ирфаан Али. Он связался с ООН, где ему пообещали созвать заседание Совбеза, если ситуация между Венесуэлой и Гайаной слишком накалится.

Добыча нефти помогла Гайане стать самой быстрорастущей экономикой Южной Америки за последние годы. Запасы сырья оценивают в 11 млрд баррелей, большая часть из которых находится на шельфе рядом со спорным регионом. Президент Али заверил инвесторов, что их вложения находятся в безопасности, поскольку Гайане помогут «международные партнеры».

Джорджтаун, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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