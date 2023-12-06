Турция осудила «экспансионистский менталитет» Израиля

МИД Турецкой Республики в среду, 6 декабря, выпустило заявление, в котором говорится, что Анкара осуждает «экспансионистский менталитет» Израиля, поскольку его планы по строительству жилья для поселенцев в Восточном Иерусалиме подрывают основу для обеспечения мира в регионе и противоречат международному праву, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном турецким МИДом, в частности, говорится: «Мы решительно осуждаем продолжающиеся варварские нападения израильских властей на гражданское население Газы и расширение незаконных поселений на оккупированных палестинских территориях. Утверждение Израилем плана строительства около 1,8 тыс. единиц жилья в Восточном Иерусалиме является абсолютно неприемлемым. …Экспансионистский менталитет Израиля серьезно подрывает принципы для обеспечения прочного мира, эти акции являют собой новые нарушения международного права».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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