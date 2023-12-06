СМИ: Вашингтон рекомендовал странам-членам G7 усилить противодействие России в торговле нефтью

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рекомендовал партнерам США по G7 и Австралии скорректировать подход в противодействии России, которая продает свою нефть выше потолка цены, установленной в 60 долларов за баррель, – сообщает в среду, 6 декабря портал Axios.

В служебной записке, направленном коллегам по G7 и в Австралию, Адейемо пишет: «Россия инвестировала в новые судоходные мощности, чем создает дополнительные возможности для экспорта нефти по ценам выше предельных… Мы должны скорректировать наш подход, чтобы учесть новую динамику. Предлагаю странам коалиции усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью. Эти меры должны стать ключевой частью «фазы II» ограничения цен».

«На прошлой неделе были введены санкции против нескольких грузоотправителей российской нефти, после того как в ноябре было объявлено о нескольких таких мерах. На протяжении большей части прошлого года публичные правоприменительные действия в этой сфере практически не предпринимались», – говорится в публикации Axios.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube