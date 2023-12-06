Венгерские депутаты призвали правительство блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Правящая партия Венгрии «Фидес» представила в среду, 6 декабря в Государственном собрании (однопалатный парламент) резолюцию, в которой призывает правительство страны отказать в поддержке начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, – передает испанское информационное агентство EFE.

В документе, распространенном партией «Фидес», в частности, говорится: «Украина не выполнила объективные условия для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. В такой ситуации невозможно принять ответственное решение о начале переговоров. … Призываем провести стратегические дебаты к проведению о последствиях возможного вступления Украины в Европейский Союз».

В свою очередь, украинские СМИ пишут, что европейский дипломат на условия анонимности в среду, 6 декабря, в Брюсселе сказал: «В настоящее время разногласия еще не устранены – Венгрия продолжает блокировать вопросы, связанные с поддержкой Украины. Заседания постоянных представителей продолжатся вплоть до воскресенья. Венгрия все еще продолжает блокировать решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС».

Ранее сообщалось, что заседание Европейского совета на уровне глав государств и правительств пройдет в Брюсселе 14-15 декабря, где, как ожидают в Киеве, лидеры ЕС обсудят предложения Европейской комиссии «дать зеленый свет» для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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