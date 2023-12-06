Белый дом обвинил республиканцев в том, что они в Конгрессе «держат в заложниках» помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что республиканцы в Конгрессе «держат в заложниках» помощь Украине, выдвигая требования о защите южной границы Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мы знаем, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, но ряд республиканцев нас обманули, которые хотят удерживать поддержку Украины в заложниках, требуя ряд довольно радикальных пограничных мер на южной границе США. Помощь Киеву должна была быть одобрена еще во вторник, но из-за позиции республиканцев этого не произошло. А без нашей поддержки существует большой риск того, что Украина может проиграть эту войну».

«Президент США Байден готов честно вести переговоры по поводу границы. Администрация Белого дома уже согласовала выделение 6 млрд. долларов на усиление южных рубежей США. Давайте говорить об этом, но давайте из-за проблем на Капитолийском холме не будем заставлять страдать украинский народ», – призвал представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube