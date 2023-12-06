Эрдоган предложил США рассмотреть вопрос о принятии Швеции в НАТО одновременно с поставками F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 6 декабря заявил, что Анкара готова одновременно с поставками США истребителей F-16 рассмотреть в Великом национальном собрании (парламенте) вопрос ратификации заявки Швеции в НАТО, – передает агентство Анадолу.

В сообщении агентства говорится, что турецкий лидер сказал следующее: «Пусть наши коллеги в США успешно проведут вопрос поставок Турции F-16 через конгресс одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО парламентом Турции. Давайте сделаем эти шаги одновременно».

Напомним, что присоединение Швеции к НАТО ратифицировали все страны Североатлантического альянса, кроме Турции и Венгрии.

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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