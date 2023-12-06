СМИ: Россия укрепляет свои позиции на Востоке. Украина теряет партнеров на Западе

Визит Владимира Путина на Ближний Восток подтверждает дипломатическое влияние Москвы в регионе. В то же самое время отношения Украины с западными союзниками выглядят все более шаткими, – сообщает в среду, 6 декабря, телеканал CNBC News.

В публикации, размещенной на сайте телеканала, говорится, что «Россия занимает необычную позицию, выступая в качестве союзника не региональных заклятых соперников – Ирана и Саудовской Аравии, а таких стран, как Сирия, Ирак, ОАЭ и Катар. Российский лидер Владимир Путин, прибывший сегодня в ОАЭ, заявил, что отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами достигли беспрецедентно высокого уровня. «Мы находимся в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом», – сказал в начале переговоров Владимир Путин».

«При этом, пока Россия укрепляет свои связи на Ближнем Востоке, отношения Украины с союзниками на Западе начинают выглядеть все более шаткими, чем когда-либо, на фоне продолжающихся споров о ее будущем», – говорится в заметке CNBC News.

Отметим, что сегодня, 6 декабря, президент России совершает визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube