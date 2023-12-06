Полянский заявил, что режим Зеленского формирует свой «гитлерюгенд»

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по Украине в среду, 6 декабря, заявил, что Зеленский формирует гитлерюгенд, «как глава Третьего рейха перед своим бесславным концом в мае 1945-го».

В сообщении, опубликованном на сайте российского постпредства, говорится, что в ходе своего выступления Полянский сказал: «В украинском обществе мобилизация уже давно называется «могилизацией». Никто до такой степени не хочет отправляться на верную и бессмысленную смерть, что средний возраст мобилизованных приближается к 50 годам. А на днях, как сообщили украинские СМИ, в центре подготовки резервов «Гаймадацкая сечь» прошла обучение первая партия мобилизованных – 17-летних сирот, которых, вроде бы, должны были использовать исключительно в тыловых районах Харьковской области. А именно – в 103-й бригаде территориальной обороны. Однако украинская власть, как обычно, всех обманула. И 3 декабря один из сирот погиб на линии фронта, о чем сообщила в соцсетях директор детского дома».

«Одним словом, Зеленский и его подельники уже формируют нечто вроде гитлерюгенда, как глава Третьего рейха перед своим неотвратимым и бесславным концом в мае 1945 года. Примечательно, что агония киевского режима и его фюрера насколько очевидна, что его соратники затеяли грызню и борьбу за власть, отворачиваясь от своего лидера. Вот буквально за последние пару недель только ленивый в окружении Зеленского не предупредил СМИ о том, что на Украине формируется жесткая диктатура, процветает коррупция, допускаются фатальные военные просчёты и вообще все идёт не туда, куда надо», – добавил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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