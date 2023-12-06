Наследный принц Саудовской Аравии принял приглашение Путина посетить Москву

Президент России Владимир Путин в Эр-Рияде во время встречи с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в среду, 6 декабря, пригласил политика посетить Москву. Наследный принц приглашение принял, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение. Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Но, как я уже сказал, ничего уже не может помешать развитию наших дружеских отношений. И, действительно, находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в ОАЭ, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие. Но следующая встреча должна быть в Москве»

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд: «Несомненно».

Путин: «Договорились».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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