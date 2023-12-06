Байден в специальном обращении призвал Конгресс срочно утвердить запрос о деньгах для Киева

Президент США Джо Байден в среду, 6 декабря, в своем специальном обращении призвал Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, поскольку «это не может ждать», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления в Белом Доме Байден сказал: «Это срочный вопрос. Конгрессу необходимо одобрить пакет помощи Украине до ухода на рождественские каникулы в середине месяца. Отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы. Я уверен в атаке России на страны НАТО после ее победы на Украине. Конгресс не должен подарить самый великолепный подарок Путину, на который он только может надеяться».

Со своей стороны Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили новую военную помощь Украине на $175 млн. Новый пакет включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, противорадарные ракеты HARM.

«Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине» – добавил глава Госдепа.

Между тем, как пишет сегодня, 6 декабря, агентство Reuters, «Украина получила от ЕС в 2023 году 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем 1 миллиона. Ключевая инициатива Еврокомиссии по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тысяч боеприпасов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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