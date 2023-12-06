Гутерриш заявил о несостоятельности резолюции по Газе и призвал Совбез оказать давление на стороны конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 6 декабря, заявил, что гуманитарная резолюция по палестино-израильскому конфликту, принятая в ноябре Советом Безопасности, в настоящее время несостоятельна, и призвал членов Совбеза оказать давление на стороны конфликта, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, – сообщают СМИ.

В своем письме к председателю Совета Безопасности Гутерриш написал: «Нынешние условия не позволяют проводить какие-либо значительные гуманитарные операции. Тем не менее, мы готовим варианты для мониторинга исполнения резолюции СБ ООН по Газе, хотя и признаем, что в нынешних условиях она несостоятельна. …В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок в Газе вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна».

«Я вновь повторяю мой призыв к объявлению гуманитарного режима прекращения огня. Это срочно. Есть реальная опасность перерастания ситуации в секторе Газа в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе. Мы сталкиваемся с серьезным риском краха гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом, а также для мира и безопасности в регионе. Такого исхода следует избегать любой ценой», – подчеркнул генсек ООН и добавил: «Международное сообщество ответственно за то, чтобы использовать свое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации и завершения конфликта. Я призываю членов Совета Безопасности оказать давление, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу!»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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