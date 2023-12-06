Страны G7 обязались ужесточить контроль за соблюдением «ценового потолка» на российскую нефть

Страны G7 по итогам он-лайн саммита в среду, 6 декабря, заявили о готовности ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть, а также активизировать усилия по борьбе с обходом анитроссийских санкций, – сообщают СМИ со ссылкой на сайт МИД Японии.

В заявлении «Большой семерки», принятом по итогам саммита, в частности, говорится: «Мы обязуемся ужесточить соблюдение и усилить политику ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций против тех, кто участвует в вводящих в заблуждение практиках, и обновляя наши правила соблюдения этой политики».

«Мы активизируем наши усилия по борьбе с уклонением от наших санкций и мер экспортного контроля. Мы продолжим принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают Россию, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций в третьих странах. … Мы принимаем меры против сети военных закупок России и тех, кто помогает ей приобретать станки, оборудование и ключевые ресурсы», – говорится в заявлении, принятом странама-членами G7 по итогам он-лайн саммита и опубликованном на сайте МИД Японии.

Токио, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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