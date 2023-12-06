Вашингтон обсуждает идею размещения международных сил безопасности в Газе

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что администрация Соединенных Штатов обсуждает с партнерами идею размещения международных сил безопасности в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Мы с нашими партнерами и союзниками в регионе обсуждаем идею размещения международных сил безопасности в Газе. Говорить о каком-либо решении, я думаю, еще слишком рано, но мы сконцентрированы на том, какой должна быть обстановка в Газе после конфликта, и это, безусловно, включает в себя обеспечение безопасности для палестинцев, проживающих в Газе. Соединенные Штаты выступают против повторной оккупации Газы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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