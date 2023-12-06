Байден пугает Конгресс нападением Путина на страны НАТО

Президент США Джо Байден в среду, 6 декабря, в своем специальном обращении пугает Конгресс, что, если они не выделят деньги Киеву, то Путин, победив Украину, нападет на страны НАТО, и американским солдатам придется воевать против российских, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления в Белом доме Байден сказал: «Если Путин захватит Украину, он на ней не остановится. Тут важно смотреть на перспективу. Он не остановится. Он это ясно дал понять. Путин нападает на союзника НАТО. И если он продолжит в том же духе и нападет на союзника по НАТО, а мы обязались защищать каждый дюйм территории НАТО, то случится то, чего бы мы не хотели, и чего сейчас нет. Американские солдаты будут сражаться с российскими. Американские войска будут воевать с российскими, если он зайдет в другие страны НАТО».

«Нельзя сделать ошибку. Это голосование запомнят надолго. И история станет суровым судьей тех, кто отвернется от дела свободы. Мы не можем дать Путину победить! Скажу снова – мы не можем позволить Путину победить», – подчеркнул американский лидер.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласовать выделение 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но до сих пор не получил поддержки.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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