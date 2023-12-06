Оттава вводит новые ограничения на импорт алмазов из России

Правительство Канады в среду, 6 декабря заявило, что вводит ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами с целью сократить доходы, которые Россия получает от экспорта этих товаров, – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном на сайте канадского правительства, говорится: «Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами, чтобы сократить доходы, которые Россия получает от экспорта добытых, обработанных или произведенных непромышленных алмазов. Поправки также включают в положение о России необходимые изменения в уже существующий запрет на экспорт и импорт предметов роскоши для обеспечения соответствия новым дополнениям к запрету на импорт алмазов и изделий, связанных с ними».

Оттава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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