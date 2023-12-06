Израиль и США планируют создать в Красном море оперативные группы

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что израильский военные и Центральное командование ВС США ведут переговоры о создании в акватории Красного моря оперативных групп, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель ЦАХАЛ сказал: «Сегодня днем израильские силы ПВО в районе Красного моря перехватили ракету класса «земля – земля», выпущенную в сторону Израиля. Это террористическая деятельность хуситов. Это региональный терроризм, направляемый, финансируемый и организованный Ираном. Это глобальная проблема, затрагивающая все части региона. Наши переговоры с Центральным командованием ВС США для решения этой проблемы уже ведут к созданию оперативных групп в Красном море и других районах».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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