Белый дом продолжает пугать «кровавой» альтернативой финансовой поддержке Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что если США не поддержат Украину деньгами сейчас, то позже придется платить кровью американцев или союзников по НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «США стоят перед выбором – поддерживать Украину деньгами из федеральной казны сейчас или кровью американцев и союзников по НАТО позже. Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет».

Ранее сегодня президент США Джо Байден во время своего спецобращения пугал Конгресс планами Путина нападением на страны НАТО после победы на Украине, если законодатели не выделят деньги на военную помощь киевскому режиму.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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