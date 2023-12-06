СМИ: Для новой фазы противостояния с Россией Зеленскому «не хватает всего»

Украинское наступление с приходом зимы окончательно завершено, и оно не принесло тех результатов, на которые надеялись Киев и его западные союзники, а президент Зеленский еще в конце ноября сказал, что его армии не хватает всего, – сообщает в среду, 6 декабря, издание Straight Arrow News.

В заметке американского издания говорится: «В ближайшее время линии фронта, скорее всего, не сдвинутся, что на руку России. Зеленский заявляет, что наступает «новая фаза» конфликта, однако украинцы надеются, что вместе с ней придет новая фаза финансирования. В конце ноября президент признал, что в его армии не хватает всего – от оружия и боеприпасов до солдат».



«Несмотря на все обещания Вашингтона, Киев может лишиться его поддержки: Белый дом предупредил, что к концу года закончатся выделенные для этого средства. Если Конгрессу не удастся принять закон о дополнительной помощи, Украина может проиграть войну», – пишет Straight Arrow News.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube