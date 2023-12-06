Израильские дипломаты обвинили Гуттериша в поддержке ХАМАС и призвали уйти в отставку

Глава МИД Израиля Эли Коэн в среду, 6 декабря, заявил, что сегодняшний призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности вмешаться в войну между Израилем и ХАМАС говорит о том, что «срок его полномочий представляет опасность для мира во всем мире», а израильский постпред при ООН Гилад Эрдан снова призвал генсека Всемирной организации уйти в отставку, – сообщает The Times of Israel.

В своем аккаунте в соцети X (экс-Twitter) глава израильской дипломатии написал: «Срок полномочий Гутерриша представляет опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 и призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС, а также – одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин. Любой, кто поддерживает мир во всем мире, должен поддержать освобождение Газы от ХАМАС».

В свою очередь израильский постоянный представитель при ООН Гилад Эрдан заявил, что Гутерриш «достиг нового морального минимума» и в очередной раз призвал его уйти в отставку.

«Сегодня Генеральный секретарь достиг нового морального минимума. Генеральный он решил активировать эту редко используемую статью 99, чтобы оказать давление на Израиль, который борется с нацистскими террористами ХАМАС. Это еще одно доказательство морального искажения Генерального секретаря и его предвзятости в отношении Израиля», – написал Эрдан в своем аккаунте в соцети X (экс-Twitter).

«Призыв Генерального секретаря к прекращению огня на самом деле является призывом сохранить господство в своем аккаунте в соцети X (экс-Twitter).террора Хамаса в секторе Газа. Вместо того, чтобы Генеральный секретарь прямо указал на ответственность ХАМАСа за ситуацию и призвал террористических лидеров сдаться и вернуть заложников, тем самым положив конец войне, Генеральный секретарь предпочитает продолжать играть на руку ХАМАС. Я вновь призываю Генерального секретаря немедленно уйти в отставку – ООН нужен Генеральный секретарь, который поддерживает войну с терроризмом, а не Генеральный секретарь, который действует по сценарию, написанному ХАМАС», – добавил израильский постпред.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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