Путин рассказал президенту Ирана, как хотел приземлиться в Тегеране по дороге «из соседнего региона»

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве в четверг, 7 декабря, сказал, что хотел по дороге «из соседнего региона» приземлиться в Тегеране, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Кремля.

В ходе общения с Ибрахимом Раиси Путин сказал: «Вчера, знаете, я был в соседнем регионе. И к коллегам прямо пролетал над территорией вашей страны. Хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться. Но мне говорят: уже президент собрался и улетает в Москву».

«Тегеран был готов принять вас, а также к тому, чтобы ваш самолет приземлился в столичном аэропорту Ирана», – ответил Раиси.

«У нас отношения развиваются очень хорошо. Пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания духовному лидеру господину Хаменеи. Благодаря и его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последний год», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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