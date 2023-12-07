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Четверг, 7 декабря 2023, 20:52 мск

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СМИ: Зеленский примет участие в церемонии инаугурации президента Аргентины

президент Аргентины Хавьер Милей

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея, что станет «сильным политическим жестом», – сообщает в четверг, 7 декабря, аргентинское издание TN.

Со ссылкой на собственные источники издание пишет: «Визит Зеленского станет сильным политическим жестом в отношении региона – это первый случай, когда Зеленский посетит Латинскую Америку с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года. …Президент Украины прибудет в Буэнос-Айрес рано утром в воскресенье».

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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