Вашингтон назвал Иран «стратегическим заклятым врагом»

Выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США в четверг, 7 декабря, заявил, что с Ираном нужно быть «бдительными», поскольку он является «стратегическим заклятым врагом» Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кэмпбелл сказал: «Мы находимся сейчас в такой ситуации, когда Иран играет роль, столь сильно противоречащую нашим интересам, поэтому мы должны быть еще более бдительными. Мы должны подать военный сигнал относительно того, что на провокации будут даны суровые ответы. Мы должны изолировать их дипломатически в международном плане. Мне кажется, Иран для нас на любом уровне является нашим стратегическим заклятым врагом».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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