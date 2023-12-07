Азербайджан и Армения выступили с совместным заявлением и договорились об освобождении военнопленных

Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева в четверг, 7 декабря, выступили с совместным заявлением о мерах по урегулированию конфликта, где, в том числе заявили, что Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих, а Армения – двух азербайджанских, – сообщают СМИ.

В распространенном совместном заявлении аппаратов лидеров Армении и Азербайджана, в частности, говорится, что «стороны подтверждают стремление достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности; в качестве жеста доброй воли Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения – двух азербайджанских военных».

«На переговорах была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия; Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии СОР об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана», – говорится в совместном заявлении, а также, что страны «призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион».

Баку-Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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